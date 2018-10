Travaux de nuit de réfection d'enrobés Boulevard Pascal Rossini du 8 au 18 octobre 2018 Dans le cadre de la réalisation de travaux de réfection d'enrobés, le stationnement et la circulation seront réglementés entre le boulevard Pascal Rossini et le boulevard Lantivy dans leurs totalités de 20h00 à 06h00 du 8 au 18 octobre 2018 avec mise en place de restriction de la circulation par alternat.



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-3304 CORSOVIA PASCAL ROSSINI.pdf (434.63 Ko)



