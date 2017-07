Travaux de nuit d'effaçage de passage piétons restriction de stationnement et de circulation Ville A l'occasion de travaux d'effaçage de passage piétons par rabotage, à compter du lundi 03 juillet et ce jusqu'au mercredi 5 juillet de 20h00 à 06h00, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit :

- Avenue Antoine Serafini : Portion comprise entre la Rue Bonaparte et le Quai Napoléon.

- Quai Napoléon : Au droit de l'établissement "La Rade".

- Quai de la République : Au droit de la Halle aux Poissons.

- Quai l'Herminier : A hauteur de la CCi.

Avenue Eugène Macchini: Au droit du N°01.

- Restriction de circulation :

17-2916 SIGNA PRO Travaux de nuit.pdf (587.47 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

