Travaux de nuit Restriction de circulation Boulevard Louis Campi et RT22 Route de Mezzavia In u quatru di i travagli annant'à a via Louis Campi è a strada di Mezavia, a circulazioni sarà rigulamintata trà u 16 d'uttrovi è u 24 di nuvembri

Dans le cadre de remplacement de tampons bruyants sur la chaussée, à compter du lundi 16 octobre et ce jusqu'au vendredi 24 novembre, la circulation sera réglementée comme suit :

- Restriction de circulation:

- Boulevard Louis Campi: Portion comprise entre le giratoire de Bodiccione et la Route de Mezzavia.

- RT 22 Route de Mezzavia : Portion comprise entre le Boulevard Louis Campi et le stade Ange Casanova.





17-3813 CORSOVIA Mezzavia travaux de nuit.pdf (408.23 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer