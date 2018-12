Travaux de la grande place urbaine : stationnement interdit Parking des Quais du 2 janvier au 31 décembre 2019 U parcaghju di i moli sarà sarratu trà u 2 di ghjinnaghju è u 31 di dicembri di u 2019

Dans le cadre des travaux de la grande place urbaine en lieu et place du parking des Quais le stationnement sera interdit du 2 janvier au 31 décembre 2019



pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous. AM 18-4129_Stationnement interdit Parking des Quais.pdf (624.37 Ko)



