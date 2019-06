Travaux de l'avenue Beverini et aux Cannes, indemnisation amiable comment faire ?

Comment travaille la commission ?

Seuls les dossiers complets et certifiés seront instruits sur la base de l’ensemble des éléments recueillis et transmis par le professionnel. Le dossier devra établir la réalité et l’importance du préjudice économique généré par les travaux.

Lorsque le préjudice économique sera avéré et reconnu par la commission, l’indemnité sera alors calculée à partir des indicateurs économiques sur les périodes retenues en comparaisons des exercices précédents.

La proposition d’indemnisation, émise par la commission sera soumise à l’approbation du conseil municipal puis à celle du demandeur. En cas d’accord des deux parties, un protocole d’accord transactionnel sera signé et vaudra renonciation à tout recours ultérieur.



Qui peut être indemnisé ? Quels établissements ?

Les établissements commerciaux directement riverains des travaux dans le périmètre arrêté par la commission (voir les détails du périmètre dans le guide pratique à télécharger ci-dessous)

Seuls les professionnels régulièrement inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers et dont l’établissement se situe dans le périmètre définie ci- contre sont susceptibles de solliciter une indemnisation amiable.

Il est à noter que seuls les commerçants, artisans et entrepreneurs en situation juridique régulière pourront être indemnisés.

Au cas où une entreprise, installée récemment, ne peut pas produire les trois bilans requis, la commission appréciera le bien-fondé de la demande au vu des éléments fournis.



Quelle période ?

La période ouvrant droit à l’indemnisation interviendra à

compter de 2016 et s’achèvera à la réception complète

des travaux (voir le guide pratique relatif au secteur concerné).



Quels préjudices donnent droit à indemnisation ?



Le professionnel doit subir un préjudice économique.

Un préjudice économique est la perte d’une valeur, passée ou

actuelle, consécutive à une atteinte de l’activité en raison du fait que les travaux ont rendus difficile l’accès à l’établissement et qu’il en résulte une désaffection ou un éloignement temporaire de la clientèle. Le préjudice qui en découle et qui peut être indemnisé est constitué par la perte de marge nette résultant de cette perte de recettes ou de chiffres d’affaires.



Le préjudice doit être caractérisé.



Pour donner droit à indemnité, le dommage doit (les critères suivants résultent de la jurisprudence administrative constante) :



Être actuel et certain : l’indemnisation ne peut être accordée qu’en réparation d’un préjudice actuel, avéré, sincère et justifié.

Par actuel on entend contemporain des travaux susceptibles de générer le préjudice économique ; elle ne peut consister en une

provision par anticipation d’un préjudice ultérieur. On entend par sincère et justifié, la nécessité que le préjudice économique soit

documenté. A cet égard, le professionnel doit fournir à l’appui de sa demande d’indemnisation, un certain nombre de documents

tel que listés dans le dossier de saisine de la commission amiable.

Il est à noter que la commission d’indemnisation se réserve le droit de rejeter les demandes d’indemnisation fondées sur des déclarations non sincères, appuyées par des justificatifs comptables non probants ou comportant des incohérences ou des anomalies sur lesquelles le professionnel ne fournit pas d’explication satisfaisante.



Être direct : le préjudice commercial subi doit être directement causé par les travaux de réhabilitation.



Être spécial : c’est-à-dire n’affecter qu’un nombre limité de placées dans une situation particulière.



Anormal : le préjudice doit représenter un désagrément de chantier supérieur à celui que les riverains de la voie publique sont tenus de supporter. Il est déterminé par : - la gêne provoquée, son intensité, sa durée et les mesures prises par le maître d’ouvrage pour la limiter ; - les avantages que le riverain pourrait éventuellement retirer des travaux achevés, et qui pourront

compenser le dommage subi.





Renseignements, conseils et saisie de la commission