Travaux de branchement en eau potable restriction de stationnement et de circulation Boulevard Louis Campi Dans le cadre de travaux de branchement en eau potable, à compter du mardi 24 octobre et ce jusqu'au jeudi 26 octobre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit: Boulevard Louis Campi: A hauteur de la Résidence "La Palmeraie", des deux côtés de la chaussée.

- Restriction de circulation: Pour permettre la réalisation du chantier, la chaussée sera réduite, la circulation basculera sur la chaussée opposée : Boulevard Louis Campi: A hauteur de la résidence "La Palmeraie", des deux côtés de la chaussée.

- Limitation de vitesse à 30km/h.







17-3899 Kyrnolia la palmeraie.pdf (439.41 Ko)





Accueil Envoyer à un ami Imprimer