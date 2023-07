Travaux de Création du Bassin de rétention d'Alzo di Leva 1 : info circulation

Infurmazioni di circulazioni incù i travagli in Alzu di Leva è a stretta Achille Peretti



Dans le cadre des travaux de création du bassin de rétention d'Alzo di Leva 1 et de requalification de la rue Achille Peretti, la circulation sera règlementée de cette manière :



La circulation descendante sera maintenue sur le Chemin des Ecoliers et renvoyée alternativement vers la Rocade du 17 au 23 juillet et vers le front de mer du 24 au 30 juillet.