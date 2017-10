Travaux d'urgence sur réseau retriction de stationnement et de circulation Rue Notre Dame Dans le cadre de travaux d'urgence sur réseau, à compter du mardi 24 octobre et ce jusqu'au lundi 30 octobre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit: Rue Notre Dame: A l'intersection de la Rue Roi De Rome, sur vingt mètres linéaires.

- Restriction de circulation: Pour permettre la réalisation du chantier, la chaussée sera réduite: Rue Notre Dame: A l'intersection de la Rue Roi De Rome, sur vingt mètres linéaires.

- Limitation de vitesse à 30 km/h.





17-3935 Kyrnolia Rue Notre Dame.pdf (372.08 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

