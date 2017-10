Travaux d'urgence Kyrnolia Restriction de circulation Rue Sergent Casalonga Travagli in urgenza inde a stretta Sergent Casalonga trà u 2 è u 4 di nuvembri

A l'occasion de travaux d'urgence suite à l'effondrement de la chaussée, à compter du jeudi 02 novembre et ce jusqu'au samedi 04 novembre , la circulation sera réglementée comme suit :

- Institution d'une limitation de vitesse à 30km/h: Rue Sergent Casalonga: Portion comprise entre le Cours Napoléon et la Rue Major Lambroschini, voie montante.

- Neutralisation d'une voie de circulation: Pour les besoins du chantier, une portion de la voie montante sera interdite à la circulation: Rue Sergent Casalonga: portion comprise entre le Cours Napoléon et la Rue Major Lambroschini, voie montante.

- Circulation par alternat: La circulation sera réglée par la mise en place d'un alternat manuel ou par feux : Rue Sergent Casalonga : Portion comprise entre le Cours Napoléon et la Rue Major Lambroschini, voie montante.





AM 17-3986 RUE SERGENT CASALONGA KYRNOLIA.pdf (101.78 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer