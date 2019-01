Travaux PRU des Cannes – Cours Jean Nicoli – Info circulation Dans le cadre des travaux du PRU des Cannes, la circulation sur le Cours Jean Nicoli sera impactée :

La nuit du 10 au 11 janvier et le 14 janvier.

Retrouvez plus d'informations dans cet article (c.f plan)







La nuit du 10 au 11 janvier 2019, fermeture de 20h à 6h des 2 voies direction centre-ville et de la contre allée direction Cannes - Salines.



La circulation sera maintenue sur la voie bus.





Le 14 janvier 2019, fermeture de la voie bus et de l'accès rue Bonardi par le cours Jean Nicoli.



Tous les accès aux commerces et aux résidences seront maintenus.

