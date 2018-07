Travaux PRU Rue Nicolas Péraldi Info circulation

In u quatru di i travagli PRU, infurmazione annant'à a circulazione di a stretta Peraldi.

Dans le cadre de la continuité des travaux de l’exutoire des Cannes, 3 cadres hydrauliques vont être mis en œuvre pour traverser la rue Nicolas Péraldi.

Ces travaux ont nécessité la mise sous circulation alternée en deux points : au droit de la rue des Primevères et au droit de la résidence des Moulins blancs. A partir du 23 juillet 2018, la circulation sera fermée aux véhicules au droit de la copropriété des Moulins Blancs pendant 5 semaines pour un rétablissement avant la rentrée des classes. Les accès aux copropriétés et aux commerces ainsi que les circulations piétonnes seront maintenues pendant toute la durée des travaux. Cette fermeture partielle de la rue Peraldi durant le mois d’août 2018 permet de réduire considérablement la durée d’intervention sur cette zone.