Travaux PRU Rue Nicolas Peraldi Info circulation mise à jour au 29 août 2018 in u quatru di i travagli in u quartieru di i canni, eccu u nuvellu pianu di circulazioni







Dans le cadre des travaux du PRU des Cannes, la réouverture de la rue Nicolas Peraldi ne sera effective qu’à partir du 14 septembre 2018. Afin de limiter les nuisances, une déviation sera mise en place par le parking des bus, entre le Boulevard Abbé Recco et la rue Nicolas Péraldi du 07 au 15 septembre 2018.

Tous les accès aux commerces et aux résidences sont maintenus. L’accès des riverains de la résidence des Jardins Fleuris se fera par la résidence des Moulins Blancs du 31 août 2018 au 06 septembre 2018. »





