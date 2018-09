Travaux PRU Quartier des Cannes Restriction du stationnement et de la circulation Rue des Primevères du 14 septembre au 30 octobre 2018 Par via di i travagli in u quartieru di i canni, u staziunamentu è a circulazioni sò ristretti

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, le stationnement et la circulation seront réglementés rue des Primevères portion comprise entre la rue Moro-Giafferi et la médiathèque des Cannes, la route sera barrée rue des Primevères entre la rue Moro-Giafferi et la médiathèque des Cannes et rue François Simongiovanni devant la médiathèque des Cannes.



AM 18-3082_PRIMEVERES_Route barrée.pdf (549.12 Ko)



