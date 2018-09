Travaux PRU Quartier des Cannes Restriction de la circulation Rue Nicolas Peraldi 14 septembre au 30 octobre Par via di i travagli à i canni, a circulazioni hè ristretta in a stretta Nicolas Peraldi trà u 14 di sittembri è u 30 d'uttrovi

A l'occasion de travaux de requalification urbaine du quartier des Cannes, il est nécessaire d'instituer une restriction de la circulation par alternat :



Rue Nicolas Peraldi au droit de la rue des primevères du 14 septembre au 30 octobre 2018





Pour plus d'informations veuillez consulter l'arrêté municipal ci-dessous AM 18-3084_Nicolas PERALDI_alternat.pdf (582.25 Ko)



