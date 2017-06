Travaux Kyrnolia restriction de circulation et de stationnement Rue Notre Dame Par via di i travagli, u staziunamentu è circulazione saranu rigulamentati u 28 di ghjunghju inde a stretta Notre Dame.

A l'occasion de travaux de réfection d'un tampon d'assainissement pour la société Kyrnolia, le mercredi 28 juin, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit : Rue Notre Dame.

- Circulation interdite: Rue Notre Dame.





17-2858 EDC RUE NOTRE DAME.pdf (645.78 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

