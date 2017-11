Travaux Kyrnolia restriction de circulation Rue Cardinal Fesch Kyrnoliua hà da fà cachì travagliu in u Borgu, a circulazioni sarà ristretta u 14 è u 15 di nuvembri

Dans le cadre d'un branchement au réseau d'eau potable, à compter du mardi 14 novembre et ce jusqu'au mercredi 15 novembre, la circulation sera réglementée comme suit :

- Restriction de circulation: Pour permettre la réalisation du chantier, la chaussée sera réduite: Rue Cardinal Fesch: A hauteur du N°33, face au musée Fesch.





17-3976 Kyrnolia 33 rue Fesch.pdf (427.39 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

