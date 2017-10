Travaux EDF restriction de stationnement et de circulation Rue Henri Maillot In u quatru di i travagli d'EDF, a circulazioni è u staziunamentu sarani rigulamintati inde a stretta Henri Maillot

Dans le cadre de travaux de l'enfouissement des câbles haute tension, à compter du lundi 16 octobre et ce jusqu'au jeudi 16 novembre, le stationnement et la circulation seront réglementés comme suit :

- Stationnement interdit : Rue Henri Maillot: Potion comprise entre la Rue des Oliviers et la Résidence Laetitia.

- Restriction de circulation avec alternat: Rue Henri Maillot: Portion comprise entre la Rue des Oliviers et la Résidence Laetitia.

- Limitation de vitesse à 30km/h: Rue Henri Maillot: Portion comprise entre la Rue des Oliviers et la Résidence Laetitia.







AM 17-3874 RUE HENRI MAILLOT.pdf (528.64 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

