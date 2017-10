Travaux EDF restriction de stationnement et de circulation Rue Forcioli Conti et Boulevard Danièle Casanova A l'occasion de travaux d'ouverture de tranchée pour le renouvellement de câble, à compter du jeudi 02 novembre et ce jusqu'au dimanche 26 novembre, le stationnement et la circulation seront règlementés comme suit:

- Stationnement interdit:

- Rue Forcioli Conti

- Boulevard Danièle Casanova: A hauteur de la Rue Forcioli Conti.

- Circulation interdite: Rue Forcioli Conti.





17-3943 ERDC Rue F.Conti.pdf (827.83 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer