Travaux EDF restriction de stationnement Cours Lucien Bonaparte, Boulevard Albert 1er, Rue Pugliesi Conti A l'occasion du remplacement d'un câble hors service, à compter du vendredi 03 novembre à 14h00 et ce jusqu'au samedi 04 novembre à 06h00, le stationnement sera règlementé comme suit:

- Stationnement interdit:

- Cours Lucien Bonaparte: Portion comprise entre l'accès des commerces et la Rue des Cactus, côté droit sens sortie de ville.

- Boulevard Albert 1er : portion comprise entre le N°12 et le N°16, côté droit sens sortie de ville.

- Rue Pugliesi Conti: Portion comprise entre le N°01 et le N°03, sens droit côté montant.





17-3941 Kalliste Numérique cours L.Bonaparte.pdf (945.15 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

