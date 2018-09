Travaux Avenue Noël Franchini restriction stationnement et circulation du 17 au 29 septembre 2018 Par via di i travagli fatti in astretta Noël Franchini, a circualzioni è u staziunamentu sò mudificati

Dans le cadre de la réalisation de travaux d'assainissement avenue Noël Franchini le stationnement ainsi que la circulation seront réglementés à compter du 17 septembre jusqu'au 29 septembre 2018.



La circulation sera déviée avec réduction de la chaussée.



Retrouvez plus d'information en consultant l'arrêté municipal ci-dessous AM 18-3081_Noel FRANCHINI_restriction de criculation.pdf (765.89 Ko)



