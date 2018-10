Travaux Avenue Beverini Vico mise à jour du plan de circulation au 15 octobre 2018 Les travaux de réaménagement se poursuivent sur l'avenue Beverini et se déplaceront sur la partie haute de l'avenue dès lundi 15 octobre.







L'avenue Beverini est maintenue en sens montant sur tout le linéaire jusqu'au carrefour avec la rue Salicetti (plus de possibilité de descendre l'avenue Beverini depuis ce carrefour) ;



l'accès à la rue Maglioli est fermée depuis l'avenue Beverini (uniquement jusqu'au 2 novembre) ;



la rue de la Pietrina est inversée (sens descendant depuis l'avenue Napoléon III vers cours Napoléon) afin de renforcer le sens descendant. L'accès à la rue de la Pietrina depuis le cours Napoléon n'est plus possible ;



Pour plus d'informations consultez le plan de circulation ci-dessous



Plan Zone arrêté AV Beverini Sens Montant.pdf (764.08 Ko)



