Tournoi International U11, Ajaccio capitale du football européen Turnellu internaziunali di ballò pà i menu di 11 anni in Aiacciu

Ajaccio, capitale du football européen ! Pour la quatrième année consécutive, la Ville d’Ajaccio accueillera le Tournoi International U11 organisé en collaboration avec l’AC Ajaccio, les 9 et 10 juin. Le temps d’un week-end, la cité impériale deviendra le terrain de jeu favori de tous les enfants. 32 équipes, venues des quatre coins de l’Europe, se disputeront le trophée du côté du stade François-Coty, aménagé spécialement pour l’événement. En tout, ce sont 300 enfants, 70 éducateurs et 200 personnes qui seront mobilisés sur le week-end.



Imaginez, des centaines d’enfants d’une dizaine d’années, arrivant de tous horizons, jouant sur la pelouse de Timizzolo lors d’un mois de juin ensoleillé comme ils le sont souvent dans notre région. Des apprentis footballers venus de clubs amateurs ou professionnels pourront se mesurer à leurs alter-ego européens issus des prestigieux FC Barcelone, Paris-Saint-Germain… Le plateau sera largement renouvelé, c’est la promesse que nous vous faisons. Les clubs internationaux se bousculent pour prendre part à l’événement. 4 nouvelles équipes se présenteront au mois de juin, à savoir Le prestigieux FC Porto, l’équipe mythique de West-Ham, le voisin sarde Cagliari ainsi que le club de Loulou Nicollin, le MHSC, sont les nouveaux venus. Chacun pourra se confronter et découvrir une autre culture footballistique.



La compétition se déroulera le samedi 9 et dimanche 10 juin 2018. Son objectif est de développer le goût de l’effort et favoriser les belles valeurs du sport : respect des règles, solidarité, fair-play, dépassement de soi, acceptation de la défaite, triomphe de la victoire, éveiller l’esprit de compétition dans une atmosphère ludique. À deux pas de notre magnifique mer Méditerranée, chacun pourra s’épanouir dans une enceinte qui sera transformé en véritable lieu de fête du football pour les enfants. Tribunes, jeux, espace de restauration… les services de la ville et le club de l’ACA sont à pied d’œuvre et s’investissent pour faire de cette événement une manifestation sportive mémorable.



Plateau. La part faite aux clubs insulaires sera une nouvelle fois importante. Fidèle à sa politique de proximité avec les clubs amateurs de l’île, et à la valorisation de nos enfants, l’Athéltic Club Ajaccien et la Ville d’Ajaccio ont invité 17 clubs corses à l’évènement. Soit la moitié du plateau concocté pour l’édition 2018. Parmi ces 17 clubs, deux devront obtenir leur ticket lors d’un tournoi préliminaire le 25 mars au stade François-Coty.



Qui remportera la quatrième édition du Tournoi International U11 d’Ajaccio ? Le FC Barcelone s’est adjugé le trophée à deux reprises, tant dis que le Benfica Lisbonne s’est imposé en 2016. Les prétendants ne manquent pas à l’appel, nous vous invitons nombreuses et nombreux à assister à cet événement au mois de juin du côté de l’entrée de ville au lieu-dit Timizzolo. Aussi, ne manquez pas le grand lancement du tournoi qui se déroulera le vendredi 8 juin à l’occasion d’un grand défilé qui débutera rue Fesch pour se terminer sur la place De Gaulle (18h). Une présentation des équipes en présence du Maire Laurent Marcangeli lancera les festivités. Forza Aiacciu !









Accueil Envoyer à un ami Imprimer