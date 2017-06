Tournoi International U11 Ajaccio Restriction de circulation Avenue du 1er Consul et Avenue Antoine Serafini Parata pà u turnellu di ballò di l'U 11, a circulazioni hè mudificata annant'à i vii di u prima cunsuli è Antoine Serafini

Dans le cadre d'un défilé pour le tournoi international U11 Ajaccio, le vendredi 9 juin de 17h45 et ce jusqu'à 18h30 inclus, la circulation sera réglementée comme suit :

- Circulation interdite :

- Avenue du 1er Consul

- Avenue Antoine Serafini: Portion comprise entre le Quai de la République et l'Avenue du 1er Consul. Sens montant.

- Circulation stoppée : La circulation sera temporairement stoppée le temps du passage du défilé comme suit, dans les artères ci-après:

- Carrefour de la Couronne: Avenue de Paris, Avenue Eugène Macchini, Cours Napoléon.

- Déviation de circulation: La circulation sera déviée, le temps du passage du défilé pour inviter les usagers à ne pas emprunter les artères suivantes:

- Avenue du 1er Consul.

- Avenue Antoine Serafini.





AM 17-1126 TOURNOI U 11.pdf (138.18 Ko)



Pour plus d'informations veuillez télécharger l'arrêté ci-joint.

