Tournée des écoles

Depuis plusieurs semaines Rose-Marie Ottavy-Sarrola visite les écoles municipales pour venir au contact du personnel communal. « Ces rencontres sont importantes d’une part parce qu’elles se déroulent sur le lieu de travail des agents communaux et d’autres part parce qu’elles créent un lien humain indispensable », explique l’élue en charge des affaires scolaires et du temps de l’enfant.



Accompagnée de Bénédicte Piacentini, directrice éducation et vie scolaire, Rose-Marie Ottavy-Sarrola recueille les besoins, écoute les agents communaux sur les conditions de travail. Plus qu’une visite il s’agit de véritables échanges sur les moyens d’améliorer le confort professionnel ou d’évoquer les évolutions de carrière.

« Le rôle des Atsem est important auprès des enfants, une vraie relation se tissent entre eux, souligne l’élue. Les aides maternelles tout comme l’ensemble des agents communaux des écoles constituent un lien précieux entre les enseignants, les enfants et les parents. »