Tournage de l'émission "On va déguster" place Campinchi vendredi 22 octobre « On Va Déguster », l'émission gastronomique de France Inter avec François-Régis Gaudry s'installera vendredi 22 octobre au cœur de la halle gourmande place Campinchi.



L'animateur abordera le domaine de la cuisine et de la gastronomie sous différents angles : historique, sociologique ou technique, à travers le témoignage de professionnels du milieu gastronomique et alimentaire.



l'enregistrement se fera dans les conditions du direct et en public, le vendredi 22 octobre vers 9h et la diffusion sera prévue le dimanche 24 octobre de 11h à 12h sur France Inter.





