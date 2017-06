Tremplin Numérique Acquérir un socle de compétences Consolidez vos compétences en informatique afin de construire

votre projet professionnel dans le numérique

Programme :

> culture informatique

> outils numériques

> initiation aux réseaux

> raisonnement logique

> projet professionnel



Orientez-vous ensuite vers les métiers de référent numérique ou concepteur développeur en intégrant les parcours associés.



Durée :

3 mois (dont 2 semaines de stage)



Lieux :

Centres AFPA Ajaccio, Corte et Borgo avec 3 semaines d’immersion à Corte (hébergement gratuit)



Référent Numérique Développer une stratégie digitale Assimilez les concepts nécessaires à la mise en oeuvre et au déploiement des outils numériques au sein d’une entreprise

Programme :

> créer un site web avec un CMS

> utiliser les outils bureautiques

> réaliser des supports graphiques

> définir une stratégie de sécurité

> former vos collègues



Validations :

Certificat de Compétences Professionnelles, Certification Cisco CCNA 1



Durée :

8 mois (dont 1 mois de stage)

Lieux :

Centres AFPA Ajaccio et Borgo



Concepteur Développeur Créer des applis web & mobiles Mettez votre créativité et votre autonomie au service d’un projet en apprenant la programmation web et mobile (IOS, Android)

Programme :

> algorithmique & programmation

> bases de données

> développement web & mobile

> anglais technique

> gestion de projet



Validations :

Titres professionnels de niveau III (Bac+2) et II (Bac+3)



Durée :

10 mois (dont 2 mois de stage)



Lieu :

Centre Aflokkat Ajaccio





La GEN en Corse

Le partenariat Aflokkat-AFPA Corse a obtenu le premier label GEN de Corse en 2017 pour les 3 parcours de formation suivants :

> Possibilités de financement

> Formations adaptées aux besoins du

tissu économique insulaire

> Ouvertes à toutes et à tous



La Grande École du Numérique est un projet proposé par la Collectivité Territoriale de Corse



Contacts :

AFPA Corse

Corse-du-Sud : 04 95 35 32 30

Haute-Corse : 04 95 23 66 42

mc_psr_corse@afpa.fr

www.corse.afpa.fr



Aflokkat

04 95 28 73 67

contact@aflokkat.com

www.aflokkat.com