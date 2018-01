Toujours plus proches de vous.. à Mezzavia A prima riunione di quartieru sarà sta sera in Mezavia.

La première réunion de quartier se déroule ce soir, lundi 30 janvier, à Mezzavia. L'occasion pour les résidents et les commerçants d'échanger avec Laurent Marcangeli accompagnés d'élus, de directeurs et de services de la Ville et de la Capa, sur des projets en cours et à venir.



Un point sur les sujets abordés RQ Mezzavia 2018.pdf (6.75 Mo)





A venir

Vendredi 02/02 18h Ecole maternelle Saint Jean

mercredi 07/02 18H Ecole primaire Sampiero

samedi 10/02 10H Caserne Grossetti

Jeudi 15/02 18h Ecole primaire Parc Berthault

samedi 17/02 10H Ecole primaire Résidence des îles

mardi 20/02 18H Aspretto Hôtel Spunta di mare

vendredi 23/02 18h Ecole jardins de l'Empereur

samedi 03/03 10h Ecole primaire loretto

samedi 10/03 10h Ecole primaire Forcioli conti

mardi 13/03 18H Ecole primaire Bodiccione

vendredi 16/03 18H Ecole primaire Pietralba

mardi 20/03 18H Lycée Laetitia

vendredi 23/03 18H Lycée Fesch

mardi 27/03 18h Ecole Jérôme Santarelli - Candia

Jeudi 29/03 18h Maison de quartier des Cannes

