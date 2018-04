Toujours plus proches de vous... Salines/Candia Cuntinueghjani i riunioni in i quartieri, Marti u 3 d'aprili à a scola Jérôme Santarelli pà i quartieri di i salini / Candia

Ce mardi 3 avril à 18h00, c'est à l'école Jérôme Santarelli, que le maire vous donne rendez-vous pour présenter les opérations réalisées dans le quartier, les projets en cours et ceux à venir. Venez échanger avec lui, les élus, des directeurs de services municipaux.





Ci-dessous une partie des sujets abordés lors de la réunion

SalinesCandia2018.pdf (14.3 Mo)



Doléances traitées La réunion publique de 2017 avait permis aux services de la Ville de recueillir les doléances des riverains présents. Plus 90% des demandes ont été traitées ou sont en cours.

Opérations réalisées et projets à venir Proximité

- Création d’un parking provisoire au chemin de Candia

- Aménagements en faveur des piétons et des vélos (en partenariat avec l’association Vélo Cità)

-Passage Andria Fazi : pose d’une barrière sélective pour empêcher l’accès aux véhicules motorisés En cours : sécurisation de l’avenue Maréchal Lyautey par la création d’un plateau traversant

En cours : sécurisation de l'avenue Maréchal Lyautey par la création d'un plateau traversant

2018-2019 : réaménagement de la rue des Tamaris (après intégration dans le domaine public communal)

Modernisation, rénovation, grands projets



Le programme de rénovation urbaine (PRU) Le PRU lancé avec l'Anru vise à

- l'amélioration du cadre de vie des habitants et à répondre à leurs bseoin.

- désenclaver et renforcer l'accessibilité des quartiers,

- améliorer le fonctionnent urbain, de renforcer l'attractivité du quartier

Groupe scolaire et parc paysager - Une école de 9 classes de près de 2 000 m2 habitable et autant d'espaces exteriers. Livré en juin 2018.

Coût : 7,3M€



- Un parc paysager

2 808m2 livré en septembre 2018 avec 3 aires de jeux, un zone protégée pour les enfants, un skate park, des filets d'exercie

Coût : 2,5M€



- Un stade

Vestiaires et terrain environ 6 000m2 (livrées en septembre 2018)



