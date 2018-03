Toujours plus proches de vous... Grandval/Lantivy/Casone/Place du Diamant Ce vendredi 23 mars à 18h00, c'est au lycée Fesch, que le maire vous donne rendez-vous pour présenter les opérations réalisées dans le quartier, les projets en cours et ceux à venir. Venez échanger avec lui, les élus, des directeurs de services municipaux.



Il sera question des travaux de proximité réalisés autour du lycée Fesch, de l'aménagement des l'avenue Eugène Macchini, de l'installation des toilettes publiques place du Diamant et place Miot, de travaux concernant le complexe Pascal Rossini, de la mise en place de la vidéo surveillance et de la vidéo verbalisation. De grands projets urbains, l'aménagement du cours Napoléon, de la création du musée napoléonien, de la création d'un parking place Abbatucci, de l'avancée de la place Campinchi...

Mais aussi d'une étude pour la péitonisation de la ville génoise, des projets de réaménagement du parc du Casone, de la place Foch et la place du Diamant, du projet de construction d'un nouveua gorupe scolaire sur le site de l'ESPE (ex IUFM)...



Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir les opérations présentées

FeschLantivy201... (11.18 Mo)





