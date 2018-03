Toujours plus proches de vous... Cannes/Binda. Opérations réalisées et projets à venir Cuntinueghjani i riunioni incù a pupulazioni, ghjovi u 26 di marzu à 6 ori à a casa di quartieru di i canni

Ce jeudi 29 mars à 18h00, c'est à la Maison de Quartier des Cannes, que le maire vous donne rendez-vous pour présenter les opérations réalisées dans le quartier, les projets en cours et ceux à venir. Venez échanger avec lui, les élus, des directeurs de services municipaux. De nombreux projets de proximité vous seront présentés mais également les opérations d'envergure qui vont modifier la physionomie du quartier et améliorer aménagement.



Parmi les opérations réalisées Crèche des haras : Investissement de 50 000€ pour la création d'un préau et la réalisation d'un sol souple

Complexe sportif Michel Bozzi

Travaux de rénovation dont le changement du revêtement et la modenrisation de l'éclairage

1ère phase des travaux du programme de rénovation urbaine :

Voirie, cheminement piéton, piste cyclable, aménagement paysager, mobilier urbain Parmi les projets en cours La 2ème phase du programme de rénovation urbaine

Démolition de la barre Mancini Parmi les projets à venir L'aménagement d'un parking à proximité de la crèche des haras;

Travaux pour espaces numériques dans 13 classes primaires

Travaux pour le dédoublement des classes de CP

Marché couvert et passerelle

Bassin de rétention Peraldi avec parc Parc paysager et aire sportive

Aménagement du site de l'ancien collège Finosello pour y loger le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi et l'école de musique muncipale, parking souterrain (plus de 700 places)

Réaménagement de la rocade avec voies réservées aux transports en commun

Ci-dessous des opérations réalisées et les projets à venir présentés lors de la réunion

Cannes 2018.pdf (11.31 Mo)



Démolition de la barre Mancini (Anru) Travaux à venir : démolition de la barre Mancini



Marché de MOE : CEBPT démolition pour 49 920 €

Marché travaux : entreprise SA Genier Deforge pour 598 770 €

Période de préparation en cours

Début des travaux en avril 2018

Durée des travaux : 5 mois



Coût 650 000 €



Création d'une passerelle et d'un marché couvert (Anru) Travaux prévus fins 2018

A venir : Parc paysager et aménagement d’une aire sportive Aménagements prévus autour du bassin de rétention Peraldi (opération Anru et Papi)

Aménagement de l'ancien site du collège Finosello Projet porté par la SPL Ametarra

L'aménagement consiste à accueillir des logements, les bureaux de la police muncipale, le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Tomasi, l'école de musique municipale, un parking souterrain de plus de 700 places.

