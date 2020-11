Tocca Noi, accélérateur des solidarités Tocca Noi est un site collaboratif dédié aux acteurs insulaires pour partager et consulter les informations des associations, des fondations ou des entreprises mécènes. Mise en lumière de cet accélérateur de solidarités



Solidarité, Entraide, Soutien et Protection de la planète, sont les quatre valeurs du site internet collaboratif « Tocca a noi » créé lors du premier confinement déjà par Laetitia Descoin-Cucchi, par ailleurs présidente de la très active association Inseme qui vient en aide aux insulaires devant se rendre sur le continent pour raisons médicales.

acteurs engagés



Les internautes peuvent ainsi consulter le site de l'association www.toccaanoi.com pour y retrouver plus d'informations sur les différentes mises en œuvre (actualités, podcasts et événements).



On trouve aussi Tocca Noi sur les réseaux sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/tocca.a.noi.corsica

Twitter : https://www.twitter.com/tocca_a_noi

LinkedIn : https://www.twitter.com/tocca.a.noi

Mme Descoin-Cucchi y met en avant des acteurs engagés en Corse telles que les associations, les fondations, les structures issues de l'économie sociale et solidaire, les institutions, les entreprises qui font bouger les lignes du mouvement solidaire, du développement durable et qui contribuent à l'accélération de l'engagement sociétal en Corse. L'état d'esprit de ce site s'inspire de la légende amérindienne du colibri dont la morale est « nous sommes convaincus qu'en fonction de sa disponibilité et de ses compétences, chacun peut et doit s'engager à son niveau », résume Laetitia Descoin-Cucchi.

