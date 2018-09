Théâtre dans les quartiers Teatru in i quartieri à u mesi di lugliu

18ème édition du

Théâtre dans les quartiers

Ville d’Ajaccio, en partenariat avec Le Thé à Trois

MYTHIQUES

Plus de 35 comédiens amateurs vous feront vivre ou revivre les scènes cultes du théatre et

du cinéma. Nous vous attendons aux représentations dans 5 quartiers de ville à 21h00.

Entrée libre

SPECTACLE MYTHIQUES

lundi 2 juillet : Cour de l’école Sampiero

mardi 3 juillet : Cour de l’école maternelle Saint-Jean

mercredi 4 juillet : Jardins Familiaux du quartier des Cannes

jeudi 5 juillet : Cour de l’école de Mezzavia

vendredi 6 juillet : Centre Social des Salines







Scènes cultes du théâtre et du cinéma

Suite aux opérations menées ces dix-sept dernières années :

Don Juan ou L’Homme de cendres, Collages, Les Pas perdus, Les Amis et les

vacances, Ulysse(s), Macbett/Macbeth, La Tempête, Don Quichotte, L’Ombre, Le

Songe d’une nuit d’été, Grabuge à Chioggia, Les Loufs, DéMASQUéS, Drôles

d’oiseaux, Mix’CiTé, Les Z’ambulants et Imaginé(e)s,

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la compagnie Le Thé à Trois et avec le

soutien du Contrat de Ville, propose à nouveau les ateliers de théâtre dans les

quartiers, au plus près du public ajaccien, pour une dix-huitième édition. Dirigés par

Paul Grenier, ces ateliers, gratuits, et pouvant accueillir une quarantaine d’acteurs

(enfants, adolescents, adultes et séniors), se dérouleront dans trois quartiers de la

ville, en étroite collaboration avec le centre social des Salines, le centre U Borgu ainsi

que l’Association des Jardins de l’Empereur. Les représentations prévues à l’issue des

répétitions se dérouleront dans cinq quartiers : U Borgu, Saint-Jean, Cannes,

Mezzavia et Salines.

Le théâtre, encore une fois, pour rompre nos habitudes, nos représentations, en nous

invitant à mettre les pieds hors de nos sentiers battus…

Le projet

Voici enfin l’occasion rêvée pour visiter des auteurs de théâtre classique (Feydeau,

Hugo, Jarry, Marivaux, Molière, Rostand, Shakespeare, Tchekhov), moderne (Anouilh,

Beckett, Ionesco, Pagnol, Tardieu et Williams) et contemporain (Mouawad,

Pommerat, Ribes)… mais aussi des scènes de film de Allen, Berri, Blier, Chabrol,

Durringer, Higgins, Hitchcock, Jarmusch, Scorsese, Téchiné, Truffaut, Wenders…

Visiter… ou revisiter ? Et qu’est-ce qu’une scène culte ?

Nous prendrons le temps de répondre ensemble à ces questions et constituer un

répertoire digne de ce nom !

Après avoir bien exploré la vidéo - trois écrans en simultané lors de l’édition

précédente, Imaginé(e)s, et bien que des séquences de cinéma seront au

programme, c’est bien le théâtre qui sera à l’honneur dans MYTHIQUES, sur une

petite scène de planches où viendront s’ébattre les acteurs, soutenus par un

choeur…

Cette opération à pour objectif de porter l’expression théâtrale dans divers quartiers de

la ville pour y intéresser une population qui en temps normal ne se déplace pas voir des

spectacles de ce type. L’objectif est de créer en 3 mois, avec une quarantaine de

comédiens amateurs, un spectacle de théatre qui a été présenté dans 5 quartiers de la

ville. Le projet se veut intergénérationnel.



