Théâtre dans les quartiers, du 1er au 5 juillet, mythique ! Théâtre dans les quartiers est une des manifestations culturelles les plus fortes proposées dans le cadre de

la médiation culturelle de la Ville d’Ajaccio. Mis en oeuvre avec la compagnie Le Thé à Trois, les ateliers sont menés dans différents quartiers de la ville où les habitants se plongent dans l'art du théâtre et du cinéma. Mythiques, sera donc leurs représentations à voir absolument.



La 19e édition de Théâtre dans les quartiers propose des représentations de scènes cultes du théâtre et du cinéma. Suite aux opérations menées ces dix-huit dernières années (Don Juan ou L’Homme de cendres, Collages, Les Pas perdus, Les Amis et les vacances, Ulysse(s), Macbett/Macbeth, La Tempête, Don Quichotte, L’Ombre, Le Songe d’une nuit d’été, Grabuge à Chioggia, Les Loufs, DéMASQUéS, Drôles d’oiseaux, Mix’CiTé, Les Z’ambulants et Imaginé(e)s, mythiques), voici : "Mythiques 2".



Au plus près du public

La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec la compagnie Le Thé à Trois et avec le soutien du Contrat de Ville, a proposé à nouveau les ateliers de théâtre dans les quartiers, au plus près du public ajaccien, pour une dix-neuvième édition. Dirigés par Paul Grenier, ces ateliers, gratuits, et pouvant accueillir une quarantaine d’acteurs (enfants, adolescents, adultes et séniors), se sont déroulés dans trois quartiers de la ville, en étroite collaboration avec le centre social des Salines, le centre U Borgu ainsi que l’association des Jardins de l’Empereur. Les représentations prévues à l’issue des répétitions se dérouleront dans cinq quartiers : U Borgu/Sampiero, Saint-Jean, Cannes, Salines et Mezzavia. Le théâtre, encore une fois, pour rompre nos habitudes, nos représentations, nous invite à mettre les pieds hors de nos sentiers battus.



Voici enfin l’occasion rêvée pour visiter des auteurs de théâtre classique (Feydeau, Victor Hugo, Alfred Jarry, Marivaux, Molière, Edmond Rostand, Shakespeare, Tchekhov), moderne ( Jean, Anouilh, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Marcel Pagnol, Jean Tardieu et Tennessee Williams) et contemporain (Wadji Mouawad, Joël Pommerat, Jean-Micehl Ribes)… mais aussi des scènes de film de Woody Allen, Berri, Blier, Chabrol, Durringer, Higgins, Hitchcock, Jarmusch, Scorsese, Téchiné, Truffaut, Wenders…



Visiter… ou revisiter ? Et qu’est-ce qu’une scène culte ?

La question est intéressante à poser. Qu'est-ce qui fait une scène culte, pourquoi l'est-elle pour tout le monde ? Les scènes cultes permettent aussi de se constituer un répertoire de culture théâtrale ou cinématographique. C’est bien le théâtre qui sera à l’honneur dans Mythiques 2, sur une petite scène de planches où viendront s’ébattre les acteurs, soutenus par le public.





Programme Plus de 35 comédiens amateurs vous feront vivre ou revivre les scènes cultes du Théâtre et du cinéma. Nous vous attendons aux représentations de 21h00. Entrée libre !



SPECTACLE MYTHIQUES

lundi 1er juillet : Cour de l’école Sampiero

mardi 2 juillet : Cour de l’école maternelle Saint-Jean

mercredi 3 juillet : Jardins Familiaux du quartier des Cannes

jeudi 4 juillet : Salines place Jean Casili

vendredi 5 juillet : Cours de l’école primaire de Mezzavia



