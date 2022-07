Théâtre dans les quartiers, 22e édition ! Le théâtre s'invite dans les quartiers avec la compagnie Le Thé à Trois. Depuis lundi le public est invité à assister à la représentation de "7 comédies" mises en scène par Paul Grenier au cours de l'atelier qu'il propose tout au long de l'année. Entrée Libre !



La Ville d'Ajaccio présente l’atelier dirigé par Paul Grenier. Le théâtre dans les quartiers ça fait 22 ans que ça dure. Dirigée par Paul Grenier, la compagnie Le Thé à trois propose des représentations de pièces choisies et travaillées tout au long de l'année lors d'un atelier.

Toutes les représentations ont lieu en extérieur, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur ; petite laine vivement recommandée.

Un partenariat Ville d’Ajaccio, Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, Centre U Borgu, Centre social des Salines, Association de quartier des Jardins de l’Empereur et Le Thé à Trois. "7 COMÉDIES" 5 soirs, 5 programmes, à 21h (entrée libre)

Lundi 4 : Cour de l’école Sampiero KNOCK (Jules Romains) LES AMOUREUX (Carlo Goldoni) LA NOCE (Anton Tchekhov) Mardi 5 : Cour de l’école maternelle Saint-Jean LA NOCE (Anton Tchekhov) KNOCK (Jules Romains) HUIT FEMMES (Robert Thomas) HORTENSE A DIT : « JE M’EN FOUS ! » (Georges Feydeau)

Mercredi 6 : Jardins Familiaux du quartier des Cannes KNOCK (Jules Romains) HUIT FEMMES (Robert Thomas) LE BONNET DE FOU (Luigi Pirandello) HORTENSE A DIT : « JE M’EN FOUS ! » (Georges Feydeau)

Jeudi 7 : Cour de l’école Simone Veil (Salines) LA NOCE (Anton Tchekhov) LE TABLEAU DES MERVEILLES (Jacques Prévert) LES AMOUREUX (Carlo Goldoni)

Vendredi 8 : Cour de l’école de Mezzavia HUIT FEMMES (Robert Thomas) LE BONNET DE FOU (Luigi Pirandello) LE TABLEAU DES MERVEILLES (Jacques Prévert)

Avec : Alice BARTOLI, Laetitia BASTIANESI, Simone BEAU, Pascale BISGAMBIGLIA, Christophe BLATRIER, Henri BOUCHARD, Laurence CADARIO, Pierre-Antoine CECCOLI RACHELLI, Stéphanie CELLI, Léa COMBARET, Marie-Christine CORRION, Marie-Françoise CRISTIANI, Sébastien DAVID, Sarah DUGIER, Aline DURELLE, Marie-Ange FANTON, Francis FARINACCI, Claire GRENIER, Simone GRENIER, David GRONDIN, Emilie HAREUX, Guilhem HOCQUINGHEM, Thomas LEROY, Sylvie LEROY CAYUELA, Sylvie LINZA, Claire LOYON, Brigitte MARTINEZ, Maryline NARDINI, Jean-Marie ORSINI, Sandra ORSINI, Laurette OTTINI, Vannina PINTREL BERETTI, Marie-Claire RACHELLI, Cathy RICCI, Mathias RITSMA, Sylvie ROBINOT, Didier SABATHE, Christiane SALVARELLI, Solenne SANTONI, Delphine SILVANI, Jéromine TESTOU et Clara YVARS







Accueil Envoyer à un ami Imprimer