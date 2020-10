Théâtre / Une vie (Spectacle reporté) Lundi 9 novembre / 20h30

Tarif C



D'après Guy de Maupassant, avec Clémentine Célarié



" Epoustouflante !" ***** LE PARISIEN

"Clémentine Célarié livre une belle prestation et redonne vie à Maupassant." Jean-Luc Jeener FIGAROSCOPE

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit. »

C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, les souffrances que cela comporte. Une vie parmi tant d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est à elle seule touts les femmes. Les saisons de l’existence se suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommencement est là, tout près. Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac purificateur.

Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par Clémentine Célarié.





"Un univers à la fois rugueux et doux rendu à la perfection par une comédienne sensible et émouvante" L'HUMANITE

" Un moment romantique éblouissant ! Ce petit bijoux est à conseiller vivement." Marie-Céline Nivière L'OEIL D'OLIVIER

" Clémentine Célarié dans UNE VIE est au-delà du jeu. Impossible de ne pas être bouleversé par cette immense comédienne dans une générosité absolue. Un moment d'exception, un chef d'oeuvre." Nicolas Arnstam FROGGY'S DELIGHT

"Dans la bouche de Clémentine Célarié les mots de Maupassant résonnent avec une vérité et une puissance dévastatrices" LE FIGARO

" Un moment de théâtre exceptionnel. Une intensité et une profondeur époustouflantes. Une comédienne rare. Un spectacle admirable. " SPECTATIF

" Magistral moment de théâtre !" DAUPHINE LIBERE





Mise en scène de Arnaud DENIS

Création Lumières de Denis KORANSKY – Scénographie de Hermann BATZ – Créations Musicales de Carl HEIBERT et Abraham DIALLO – Photo de Bruno TOCABEN – Graphisme de Guillaume SAIX

Accueil Envoyer à un ami Imprimer