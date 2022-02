Théâtre : Une Histoire d'amour

Katia et Justine tombent amoureuses, un amour de conte de fée. Justine veut un enfant. Katia, trop souvent blessée par la vie, finit par accepter qu’elles tentent toutes les deux une insémination artificielle. Katia tombe enceinte, mais quelques jours avant la naissance de leur enfant, Justine disparaît… Douze ans plus tard, Katia va mourir. Elle va devoir trouver un tuteur pour sa fille, Jeanne. Sa seule option : son frère, William, écrivain cynique, qu’elle n’a pas vu depuis 5 ans.



Par le miracle d’une mise en scène tourbillonnante, cet amour qui naît et se fracture sur scène ressemble à s’y méprendre aux nôtres. Parce que les acteurs, et c’est là l’autre force de Michalik, sont à notre image.

Le Figaroscope – François Aubel Un spectacle d’Alexis Michalik

En alternance Clément Aubert, Pauline Bression, Juliette Delacroix et Marica Soyer ou Stéphanie Caillol, Alexia Giordano, Paul Lapierre et Julia Le Faou, Magali Lange.

Et en alternance Victoire Brunelle-Rémy, Lior Chabbat, Lila Fernandez, Elisa de Lambert, Léontine d’Oncieu, Grisel Chapet, Ambre Pallas et Lewine Weber.

assistante à la mise en scène Ysmahane Yaqini

assistée de Clémentine Aussourd

décor Juliette Azzopardi

costumes Marion Rebmann

assistée de Violaine de Maupeou

lumières Arnaud Jung

vidéo Mathias Delfau

son Pierre-Antoine Durand

chorégraphie Fauve Hautot

perruques Julie Poulain

régie plateau Laurent Machefert

assistant régie Paul Clément-Larosière