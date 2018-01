Théâtre : Mon traître Samedi 27 Janvier à 20h30 à l'Espace Diamant Teatru à u Spaziu Diamanti u 27 di ghjinnaghju à 8 ori è mezu

D’après "Mon traître" et "Retour à Killybegs" de Sorj Chalandon

Adaptation et mise en scène : Emmanuel Meirieu





l’express - Julien Bordier

“ Un fabuleux requiem irlandais. Mon traître est le frisson théâtral inattendu.

De la vie violente, les écrivains font des romans rageurs, le metteur en scène Emmanuel Meirieu en tire un théâtre ardent, qui vrille le cœur.

Les Echos - Philippe Chevilley

Emmanuel Meirieu adapte deux romans de Sorj Chalandon. L’histoire d’un combattant irlandais et d’une trahison d’amitié.

Les critiques sont unanimes, cette pièce est d’une force émotionnelle rare.

Le journaliste Sorj Chalandon raconte la trahison de son ami Denis Donaldson, leader de l’IRA, symbole de l’insurrection dans un Belfast en guerre civile ; mais aussi traître absolu, assassiné le lendemain de ses aveux. “ J'ai assisté à une représentation de la pièce d'Emmanuel Meirieu. C'était en avril dernier, à Lausanne. Et j'ai été saisi. J'ai vu Antoine le trahi et Tyrone le traître, prendre vie sous la pluie. J'ai regardé l'ombre de Jack, fils de Tyrone, écouté sa voix exiger de son père mort qu'il se relève.

J'ai entendu des mots d'encre et de papier transformés en orage.

Je ne m'attendais pas à une telle puissance. À une telle force. À cette "terrible beauté". Et j'ai pleuré, comme les autres, dans l'obscurité qui me protègerait.

Espace Diamant, Bd Pascal Rossini 20000 Ajaccio Site web : http://espace-diamant.ajaccio.fr Tel : 04 95 50 40 80

