Théâtre : Les secrets d'un gainage efficace

durée : 1h30

Les Filles de Simone se saisissent de l’anatomie féminine, objet de canons de beauté et de hontes, de méconnaissances et de tabous coriaces. Ce corps intime et politique, elles le déshabillent avec rage, et (quand même) une bonne dose d’humour... Télérama.fr



un projet Les Filles de Simone – Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères création collective / avec Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Géraldine Roguez, Capucine Lespinas et Chloé Olivères (en alternance), Jeanne Alechinsky et Claire Méchin (en alternance) / texte Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone / direction d’actrices Claire Fretel / création lumières Mathieu Courtaillier / scénographie, costumes Sarah Dupont / musique Etienne Széchényi / chansons Claire Méchin / regard chorégraphique Jeanne Alechinsky

Le texte de la pièce est édité chez Actes Sud-Papiers.

production : Les Filles de Simone / coproduction : Ville de Champigny-sur-Marne, Espace Germinal – Fosses / partenaires : Théâtre Paris-Villette, Théâtre Gérard Philipe – Champigny-sur-Marne, La Ferme du Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée – Noisiel, Théâtre du Fil de l’eau – Pantin, L’Agora – Scène Nationale d’Évry et de l’Essonne, Les Théâtrales Charles Dullin, Théâtre du Rond-Point – Paris, Le Reflet – Vevey – Suisse, Théâtre de Jouy-le-Moutier, Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, MA Scène nationale – Pays de Montbéliard / soutiens : Arcadi – Île-de-France, Adami Copie Privée, Aide à la création de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture, Département du Val de Marne / Merci à l’École Hourdé, Isabelle Canals, Marie Combeau, Odile Fillod, Louise Olivères, SVT Égalité / production-diffusion : Histoire de… Alice Pourcher & Clémence Martens / administration : Audrey Taccori

photos © Christophe Raynaud de Lage



Elles sont cinq et écrivent un livre sur le corps des femmes, comme leurs aînées des 70’s. Elles débattent et se débattent avec les hontes et traumatismes liés à ce corps et disent tout haut ce que tout le monde vit tout bas.Elles explorent leur intimité autant que l’Histoire ou la presse et réinventent les raisons de la colère. Des injonctions esthétiques à la transmission mère-fille, des règles au clitoris, elles explosent à grands coups d’autodérision les clichés qui leur collent à la peau.déconseillé aux moins de 15 ans