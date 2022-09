Théâtre : L'Azezi, Lucia, Filippu è i rustichi

Partandu di «I Rusteghi», cumedia di u dramaturgu venizianu Carlo Goldoni, U Teatrinu ristudia un grande classicu du u teatru talianu per fà ne un opera nova adatta à una Corsica pronta à vene…



La Covid est-elle terminée ou y aurait-il un autre virus qui circule dans Bastia ? De plus, il fait une chaleur à crever. C’est sûr, nous sommes à la fin de l’été mais on a jamais vu une telle chaleur, c’est la faute au changement climatique. Alors on vit clos dans sa maison, on sort la nuit, sauf les femmes, qui ne peuvent même pas sortir sur la terrasse ou dans la cour. Pour-tant celle de la Maison Romieu est grande et fraîche, mais seul les hommes y vont pour fumer ou boire un verre de vin frais ou pour raisonner de ce qui n’est pas toujours raisonnable…Serà finita sta Covid o ci serà un antru siscu chì giranduleghja per issa Bastia ? In sopra più face un caldu chì si more.

Sicura chì simu à a fine di a statina, ma caldu cusì ùn ci n’hè mai statu, a colpa ci l’hà u cambiamentu climaticu. Allora si campa chjosi in casa, si sorte di notte, ma micca e donne, infine micca tutte e donne, c’ùn ponu mancu andà nant’à u terrazzolu o in curtile. Purtantu quellu di a casa Romieu hè tamantu è appena frescu ma ci vanu solu l’omi per fumà o bei un vichjeru di vinu frescu o per ragiunà ciò c’ùn hè micca sempre ragione.



Missa in scena : Guy Cimino

Cun i cumedianti di U Teatrinu

Avec

Jean-Pierre Giudicelli, Jean Battì Filippi, Corinne Mattei, Misandra Fondacci, Pierrick Tonelli, Sébastien Casalonga



Avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse,

Ville de Bastia, Ville de Furiani.