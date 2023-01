Théâtre : Kill Surfing Jeudi 29 septembre 2022 à 20h30 - Espace Diamant.

Attention, ces digressions fictionnelles et textuelles peuvent avoir quelques moments un peu crus... Billetterie : https://www.eboutique.ajaccio-tourisme.com/front/index/fiche?id_product=3917&fbclid=IwAR38wyFWmMi1OBW6uzUNhPULfP43biMC3vYe_kRwmoOCbP6fbtSF4qxwSuA Attention, ces digressions fictionnelles et textuelles peuvent avoir quelques moments un peu crus... Le pitch : "Bon vivant débonnaire, Éric s'ennuie ferme à Montélimar. Alors, pour rencontrer des femmes et espérer que, sur un malentendu, il puisse conclure, il utilise Sofasurfing, un site d'hébergement en ligne lui permettant de recevoir des inconnu(e)s. Arrive alors de Montréal, Marie-Eve, un ovni québécois positiviste déprimé qui prône la défense de la Nature. Ne pouvant arriver à ses fins avec elle, Éric, en dragueur invétéré, accepte une demande de dernière minute sur le site et accueille Anna, Russe froide et manipulatrice, accompagnée de l'inattendu Boris, son soi-disant cousin, cocaïnomane jaloux. En réalité, les deux arrivants sont de dangereux tueurs recherchés. La porte se ferme, le Killsurfing peut commencer..."





