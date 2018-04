Théâtre : Jonathan Lambert Teatru à Spaziu Diamanti, ghjovi u 26 d'aprili à 8 ori è mezu

Jeudi 26 avril 20h30

Espace Diamant

Théâtre

Tarif C







“ Enfant je disais toujours : plus tard, je veux être dictateur, partant de ce principe, j'ai raté ma vie.”



De Néron à Dada, en passant par Hitler et Staline, Jonathan Lambert propose un spectacle au charme nord-coréen qui lève le voile sur le plus mystérieux des dictateurs : Mister Kim. Il s’est plongé dans la lecture (bios, mémoires, carnets, témoignages) pour évoquer tous ces fous du pouvoir, en a retiré les anecdotes, les petites histoires, les manies et s’aventure dans une conférence déjantée sur l’intimité et le ridicule de ces tyrans et notamment leur goût pour la moustache. Inlassable caméléon aux univers originaux, Jonathan Lambert ne s’interdit rien. Parfois dérangeant, voire glaçant, transformant ces tyrans en rois d’opérette... Habitué à endosser des costumes divers et variés, pour la télévision et notament chez Ruquier, il créé plusieurs personnages complètement déjantés. Un spectacle frissonnant, atypique, qui nous rappelle que le pire est toujours possible.



