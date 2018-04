Théâtre : Edmond Jeudi 17 mai 20h30

Espace Diamant

Théâtre

Tarif C





5 MOLIERES 2017



Meilleur spectacle Théâtre Privé

Auteur francophone vivant : Alexis Michalik

Metteur en scène Théâtre Privé : Alexis Michalik

Comédien dans un second rôle : Pierre Forest

Révélation masculine : Guillaume Sentou

Décembre 1897, Paris.

Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi de caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de coeur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac .







Distribution, en alternance :







Anna Mihalcea ou Fannie Outeiro

Christian Mulot ou Éric Mariotto

Christine Bonnard ou Fabienne Galula

Guillaume Sentou ou Benjamin Wangermee

Jean-Michel Martial ou Augustin Ruhabura ou Ériq Ebouaney

Kevin Garnichat ou Adrien Melin ou Éric Pucheu

Nicolas Lumbreras ou Benoît Cauden

Pierre Bénézit ou Christophe Canard

Pierre Forest ou Jacques Bourgaux

Régis Vallée ou Clément Naslin

Stéphanie Caillol ou Raphaële Volkoff

Valérie Vogt ou Valérie Baurens





