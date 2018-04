Théâtre : Bonne année!'

"Bonne année! ''



Comédie écrite et mise en scène par Jean Pietri,

avec Selim Bensmaïl et Sylvie Wolinsky.



1950: Charles et Susan se rencontrent. De Saint Sylvestre en Saint Sylvestre, ils vont se perdre de vue, se retrouver, s'aimer, se disputer sans se douter que leur histoire va traverser dix ans de l'Histoire des Etats-Unis, s'y glisser et s'y heurter.

Une comédie douce amère... comme du champagne !

Tout public.



Billetterie 15€ prix unique CorseBillet + points de vente affiliés

https://www.corsebillet.co/Bonne-Annee_a831.html

Billetterie sur place le soir même