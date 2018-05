Théâtre : Arlequin poli par l'Amour

Achetez vos places en ligne pour Arlequin poli par l'amour en cliquant ICI





Arlequin poli par l’amour

De Marivaux

Mise en scène Thomas Jolly



Thomas Jolly revendique un théâtre de la vie, un théâtre pour tous les gens. Avec trois fois rien, il invente des effets spéciaux qui donnent à cette comédie intime des accents magiques.



Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa grand ignorance de toute chose. Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est sans compter sur la force et l'innocence des premiers sentiments amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour une jeune bergère des environs.

Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le cadre féérique est posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des amoureux sincères et naïfs. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de tout jeunes amants exposés aux plans machiavéliques d’une femme de pouvoir animée par la jalousie et la colère. Sottes convenances, duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur et la spontanéité des jeunes amours et conduisent la jolie bergère et son jeune amant à l’effroi.

Compagnie La Piccola Familia

Création lumière : Thomas Jolly et Jean-François Lelong

Création costume : Jane Avezou

Regard extérieur : Charline Porrone

Régie générale : Jean-François Lelong

Régie son et plateau : Matthieu Ponchelle et Jérôme Hardouin

Régie costume : Jane Avezou



Avec Julie Bouriche, Romain Brosseau, Rémi Dessenoix, Émeline Frémont, Taya Skorokhodova, Romain Tamisier

Administration/Communication/Actions culturelles : Célia Thirouard

Production/Diffusion : Dorothée de Lauzanne

Production La Piccola Familia

Coproduction Centre dramatique régional de Haute-Normandie / Théâtre des Deux Rives

Avec le soutien de l’ODIA Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie.

Ce spectacle bénéficie d'une aide à la production du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Normandie

La Piccola Familia est conventionnée par la DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville de Rouen.