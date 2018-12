Tempête ADRIAN - Dispositif d’aide aux pêcheurs Dopu à a timpesta ADRIAN, eccu u dispusitivu missu in piazza da aiutà i piscadori

La tempête ADRIAN a durement impacté le secteur de la pêche professionnelle corse, notamment par la perte de matériel de pêche (filets, palangres, cannes...). De nombreux pêcheurs ont dû arrêter leur activité.



La préfète de Corse a rapidement souhaité qu’un accompagnement soit mis en place afin d’évaluer les dégâts, et plusieurs réunions en préfecture et sur site à Cargèse ont eu lieu. Un travail conjoint avec le Comité régional des pêches et la Collectivité de Corse a été initié.



Devant l’importance des dommages et des pertes en matériels, la préfète a pris l’initiative de demander à la direction des pêches maritimes du ministère de l’agriculture et de l’alimentation une aide afin d’indemniser les pêcheurs impactés.

Une réunion interministérielle rassemblant le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et le ministère de l’économie et des finances s’est tenue hier à Paris pour statuer sur le montant de l’aide accordée par l’Etat.

150 000 € d’aide exceptionnelle ont été accordés pour la pêche corse. Cette aide vient en complément de celle votée par l’Assemblée de Corse le 29 novembre dernier. Le dispositif d’aide sera géré conjointement par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Corse, l’Office de l’environnement de la Corse et la Délégation de la direction interrégionale de la mer (DIRM) Méditerranée.



