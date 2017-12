Téléthon 2017 les 8 et 9 décembre Eccu u prugrama di u Téléthon pà u 2017

Au programme Samedi 9 et dimanche 10 décembre



De nombreuses animation et concours seront organisées sur la Place Miot au profit du Téléthon (pétanque, démonstrations de danses médiévales, vente et dégustations de gastronomie créole...)



Le CCAS sera présent au sein du marché de Noël à partir de 10h au chalet des associations

avec vente de gâteaux ainsi que des écharpes, des couvertures, des gants et des bonnets réalisés par les seniors bénévoles.

L’orchestre Aria va participer aux action menées en faveur du Téléthon le samedi 9 décembre avec un concert à partir de 21 h à l’Espace Diamant à Ajaccio.



Toutes les recettes seront reversées au profit du Téléthon.



Retrouvez toutes les infos sur le Téléthon en cliquant sur la pièce jointe afm-telethon_plaquette.pdf (1.4 Mo)



