Tavaux pru salines modification de la circulation à compter du 12/06/2019

Mudificazioni di a circulazioni in u quatru di i travagli à i salini à partasi da u 12 di ghjugnu

A partir du mercredi 12 juin 2019, la partie basse de la rue devant l'école primaire Salines VI sera fermée à la circulation des véhicules et des piétons dans le cadre de la poursuite des travaux de la phase 2 du PRU Salines.

Afin de maintenir les accès aux écoles primaires et maternelles, la voie Candia permettra d'accéder aux portails du primaire et de la garderie. L'entrée à la maternelle sera maintenue du côté de l'avenue Maréchal Juin.

Le plan de circulation ci-joint précise les sens de circulation sur l'ensemble du quartier.