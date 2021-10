Tastata di u vinu novu è altri prudutti corsi In u quatru di a "festa di a lingua corsa in Aiacciu", v'emu da prupona di tastà u vinu novu è altri prudutti corsi. Sarà u 28 d'uttobri à partesi da 7 ori di sera à u Chemin des vignobles.

Scrizzioni ubligatoria => lcc@ville-ajaccio.fr





ùn vi scurdeti d'iscrivavi prima à quist'indirrizzu =>





A robba corsa faci anch'ella parti di a cultura è ghjè cusì ch'emu dumandatu à Nicolas Stromboni di priparacci un'animazioni annant'à u vinu novu è tanti altri prudutti corsi. L'animazioni sarà fatta in lingua corsa è di rigalu maà quist'indirrizzu => lcc@ville-ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer