Tahar Ben Jelloun en conférence littéraire au Palais Fesch Cunfarenza literaria di Tahar Ben Jelloun à u Palazzu Fesch

« Histoire d’œil//histoire d’œuvre » est une initiative artistique portée par le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts et par l’association « les Racines de Ciel » dont le but est d’inviter des auteurs à parler du rapport entre « art et littérature ». Ce second cycle d’interventions d’auteurs démarre avec celle de Tahar Ben Jelloun, écrivain, poète et peintre franco-marocain, lauréat du prix Goncourt pour son roman La Nuit sacrée. Tahar Ben Jelloun est reçu par François Graziani, responsable de la chaire Esprit méditerranéen Paul Valéry, directrice de la Fédération de recherche Environnement et Société (CNRS/Università di Pasquale Paoli). Sa conférence proposée vendredi 12 avril 2019 à 18h au Palais Fesch préfigurera l’exposition de ses peintures proposées in situ du 12 avril au 5 mai 2019. Une séance de dédicace suivra à la librairie la Marge.





Tahar Ben Jelloun se distingue avec une œuvre littéraire fournie. En 2006, il publie « Giacometti, la rue d’un seul. Suivi de Visite fantôme de l’atelier » (Gallimard) où il évoque sa rencontre avec l’œuvre de Giacometti que Jean Genet lui avait fait découvrir dans les années 70. Après « Lettre à Delacroix » (2010, Gallimard), dans « Lettre à Matisse et autres écrits sur l'art » (Gallimard), il rend hommage, en 2013, à Henri Matisse ; il célèbre aussi les œuvres des peintres marocains Jilali El Gharbaoui ou Chaïbia, et celles de Claudio Bravo et de Mimmo Rotella ».

Vendredi 12 avril à 18h au Palais Fesch - Entrée libre.



Palais Fesch 50 - 52 Rue Cardinal Fesch 20 000 Ajaccio Site web : http://www.musee-fesch.com Tel : 04 95 26 26 26 Si la peinture et la sculpture font partie de l'univers de Tahar Ben Jelloun, on connait peu ses œuvres sur toile. Une discipline qu'il apprivoise à partir de 2010. Il expose ses premières toiles en Italie et au Maroc et se distingue lors d'une exposition à l'Institut du Monde Arabe à Paris proposée d'octobre à janvier 2019.

