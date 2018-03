Table ronde "Parentalité et Enfance": Ensemble prenons soin de nos enfants le 21 mars 17h30 à l'Espace Diamant Cuntrastu à u Spaziu Diamanti annant'à u tema di u tena contu di i zitelli







A l'occasion de cette rencontre, de multiples intervenants se mobilisent autour de la prise en charge des difficultés de l’enfant dans notre région déclinée selon trois axes : quels troubles ? Prévention, dépistage et dispositifs réponses de proximité. Des informations, de l'aide et du soutien pourront également être apportées aux familles.



Organisée par l'Unafam Région Corse, la Mairie d'Ajaccio, le Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) de la CAPA, et l'école des Parents et des Educateurs de Corse du Sud, une table ronde-débat aura lieu le 21 mars 2018 à 17h30 à l'Espace Diamant à Ajaccio, dont le thème est "Parentalité et Enfance": Ensemble prenons soin de nos enfants.A l'occasion de cette rencontre, de multiples intervenants se mobilisent autour de la prise en charge des difficultés de l'enfant dans notre région déclinée selon trois axes : quels troubles ? Prévention, dépistage et dispositifs réponses de proximité. Des informations, de l'aide et du soutien pourront également être apportées aux familles.Un pot de l'amitié clôturera ce temps d'échanges et de discussion entre parents, citoyens, institutionnels, professionnels du soin, du médicosocial, du social et associations. (Entrée libre et gratuite)

Le programme des événements par et en partenariat avec l'Unafam pour les SISM est consultable sur notre site Internet :

http://www.unafam.org/SISM-2018-Liste-des-Manifestations.html



Dominique Andreani

Déléguée régionale

UNAFAM REGION CORSE

Les Milleli, l'Olmo 20090 Ajaccio





programme sism 2018 Ajaccio1.doc (46 Ko)

UNAFAM.png (128.97 Ko)



